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Як отримати субсидію? Хто має право на отримання субсидії? Які документи потрібні? Ціі питання турбують багатьох киян, бо ж надто багато "страшних" і відверто неправдивих чуток пов'язані із субсидіями. Водночас відповіді на ці та багато інших питань можна знайти на сайті teplo.gov.ua.



Нагадуємо, що уряд надав можливість українським сім’ям, які не підпадають під дію житлової субсидії, сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року. Тобто у споживачів буде можливість в опалювальний період сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг, решту - 50% рахунку - доплатити у літній період.



За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами „гарячих ліній” районних управлінь праці та соціального захисту населення