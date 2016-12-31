images


images
 Логотип видання 'Хрещатик'

images | | | | |        facebook новини в RSS-форматі номер в PDF-форматі 		Новорічні та різдвяні заходи у Києві images
images
разделительная полоска
 разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
08:00 |  Найповніша програма новорічних та різдвяних заходів у Києві
images images images
22:00 |  Новий рік трохи запізниться
images images images
20:00 |  Дайвери встановили собі ялинку під водою
images images images
18:00 |  В Новорічну ніч у столиці алкоголь залишиться під забороною
images images images
16:00 |  У кінотеатрі "Жовтень" триває показ найкращих фільмів 2016 року
images images images
14:00 |  У столичне метро повертаються банкомати
images images images
14:00 |  Президент заявив про ймовірність терактів на об'єктах критичної інфраструктури
images images images
12:02 |  Вісімнадцять книжок для дітей претендують на здобуття премії імені Лесі Українки
images images images
10:00 |  У наступному році історичні будівлі міста та мости підсвітять
images images images
08:00 |  У столиці пройшов тренінг, орієнтований на розкриття підприємницьких талантів молоді
images images images
06:00 |  Чим не можна закушувати алкогольні напої
images images images
01:00 |  Як тато для донечки Санту спіймав
images images images
22:05 |  Фотограф створив "море" з 10000 пластикових пляшок
images images images
20:00 |  Галерея "Карась" оголосила конкурс на найкраще есе про малюнки кульковою ручкою
images images images
18:00 |  Петиція про знесення «чорного» театру набрала 10 000 голосів
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса

images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

раделитель розцінки на рекламуРеклама
раделитель меню репроцентрКольороподіл/репроцентр
images меню государственные закупкиДержавні закупівлі
images

Бюджет міста Києва на 2017 рік

images ОФІЦІЙНО
images
Отримання пільг і субсидій
Допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих під час АТО
Громадські обговорення щодо перейменування вулиць столиці
Містобудівний кадастр
Комунальні підприємства
images
images
фото "Картка киянина". Інформаційна сторінка
images
фото Контактний центр
міста Києва - 1551
images
images
images 		  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    |    |    
виходить у вівторок, середу, п‘ятницю images 31 грудня 2016 року, субота  №143 (4913) images
images
images
images АКТУАЛЬНО


Як отримати субсидію? Хто має право на отримання субсидії? Які документи потрібні? Ціі питання турбують багатьох киян, бо ж надто багато "страшних" і відверто неправдивих чуток пов'язані із субсидіями. Водночас відповіді на ці та багато інших питань можна знайти на сайті teplo.gov.ua.

Нагадуємо, що уряд надав можливість українським сім’ям, які не підпадають під дію житлової субсидії, сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року. Тобто у споживачів буде можливість в опалювальний період сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг, решту - 50% рахунку - доплатити у літній період.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами „гарячих ліній” районних управлінь праці та соціального захисту населення
images
images
images
images
Мегаполіс		 images 31/12/2016
images
images
images
images
images
Столиця у святковому вбранні
images

Працівники спеціального підрозділу Архітектурно-декоративного освітлення КП «Київміськсвітло» розпочали підготовку ілюмінації до новорічно-різдвяних свят ще на початку листопада 2016 року. Наразі більше 3 000 гірлянд і 300 світлодіодних фігурних конструкцій прикрашають центральну частину столиці...
images

img

images
images
images
Влада		 images 31/12/2016
images
images
images
images
images
Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом
images

Насправді, дива ми створюємо самі — треба вірити в це! І будувати своє місто, свою країну, ставити перед собою завдання і досягати їх...
images
images
images
images
images
Транспорт		 images 31/12/2016
images
images
images
images
images
Зміни у роботі громадського транспорту на час новорічно-різдвяних свят
images

У зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївської, 23 до Михайлівської площі, у роботу наземного громадського транспорту та метрополітену буде внесено зміни...
images
images
images
31/12/2016 | Із 2 до 9 січня міська електричка курсуватиме за графіком вихідного дня.
images

img

images
images
images
Суспільство		 images 31/12/2016
images
images
images
images
images
Оболонські школярі питимуть очищену воду
images

В останній тиждень перед зимовими канікулами учні столичної школи № 170, розташованої в Оболонському районі міста на вулиці Північній, 8 отримали дуже корисний та важливий подарунок від Київської міської державної адміністрації...
images
images
images
31/12/2016 | Французькі соціалісти ведуть не зовсім законну передвиборчу гру.
images
images
images
images
Новорічний мюзикл Нова стара казка
images
images
МІСТОimages images
images
актуально
images
Сплачуйте без черг за послуги ЖКГ на сайті «Центру комунального сервісу» (ЦКС)
images
Вечірній Київ
images
Урядова гаряча лінія
images
ЖИТТЯimages images
images
images Де у столиці можна здати електронні відходи, батарейки та вторсировину
images
images Куди в Києві можна віднести одяг, який більше вам не потрібен
images
ЛЮДИimages images
images
Як підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи — відеопоради юриста
images
актуально
images
images
images  РЕКЛАМА

SINOPTIK.UA: та Світі.

- афіша фільмів,
продаж квитків у кіно онлайн.
Свіжі вакансії Києва на
Автобазар :
продаж авто в Україні.
Гарячі зі всієї України: та регіони.
images


images
© Редакцiя газети "Хрещатик".

У разi використання матерiалiв сайту,
гіперпосилання на www.kreschatic.kiev.ua обов'язкове.

Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin		 images images images
Яндекс.Метрика
bigmir)net TOP 100 images



: 0.0291 sec