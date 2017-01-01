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Різдво — одне із найбільших свят християнського світу. Але кожен народ вкладає у нього свої символи. В Україні це поетичне, сімейне свято, коли збирається вся родина. А традиції колядування існували віки, «переживши» й радянські заборони.



До святкового столу традиційно подають дванадцять страв , які мають символізувати достаток і добробут. Усі наїдки — пісні. Обов’язкові ритуальні страви: кутя, узвар, вареники, голубці, борщ і страви з риби.



Після Святвечора в сімейному колі кияни мають змогу розважитися і відпочити в місті . На центральних площах столиці гучно відзначатимуть Різдво, відчути дух свята допоможуть концерти та вистави.